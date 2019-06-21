В Солнечногорске построят завод по переработке мусора﻿

Сдача в эксплуатацию комплекса по переработке отходов (КПО) в Солнечногорске запланирована на конец 2019 года, передает Интерфакс.



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Сообщается, что подмосковным правительством выделены денежные средства в размере более 3,8 млрд рублей. Расчетный срок ввода КПО в эксплуатацию — конец 2019 года.

Как отметили в министерстве ЖКХ Подмосковья, срок эксплуатации комплекса составляет 25 лет. Мощность предприятия — 500 тыс. тонн в год.

Проект КПО в Солнечногорске не предусматривает захоронения отходов. Здесь будет производиться только сортировка и переработка мусора.

Известно, что мусороперерабатывающий комплекс будет построен вблизи поселка Поварово, в границах данного земельного участка расположен одноименный полигон твердых коммунальных отходов (ТКО). Он эксплуатировался неправильно и был закрыт по требованию жителей.

Фото: riamo.ru

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