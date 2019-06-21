Американский автопроизводитель Ford после закрытия своих заводов в Набережных Челнах и Всеволожске планирует продать их на торгах, передает Интерфакс.
По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил перед Внешэкономбанком кредит. Поэтому в настоящее время процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов.
Сообщается, что в конце марта Ford Sollers объявил, что прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года.
Производство в Набережных Челнах, где выпускались Ford Fiesta и Ford Ecosport, и производство двигателей в Елабуге завершилось 3 июня. Во Всеволожске 20 июня прекратилось производство последних автомобилей. Там выпускались Ford Mondeo и Ford Focus.
Стало известно, что на базе завода в Елабуге Ford и российский "Соллерс" создадут обновленное совместное предприятие, 51% в котором получит "Соллерс". СП займется производством и продажей Ford Transit. Компания намерена сохранить дилерскую сеть во всех регионах России.
Фото: cars.ru
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