Ford решил продать свои заводы в Набережных Челнах и Всеволожске﻿

Американский автопроизводитель Ford после закрытия своих заводов в Набережных Челнах и Всеволожске планирует продать их на торгах, передает Интерфакс.



Завод Ford Sollers во Всеволожском районе навсегда остановит конвейер / Новости от 27.03.2019 22:34

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил перед Внешэкономбанком кредит. Поэтому в настоящее время процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов.

Сообщается, что в конце марта Ford Sollers объявил, что прекратит производство легковых автомобилей в России к концу июня 2019 года.

Производство в Набережных Челнах, где выпускались Ford Fiesta и Ford Ecosport, и производство двигателей в Елабуге завершилось 3 июня. Во Всеволожске 20 июня прекратилось производство последних автомобилей. Там выпускались Ford Mondeo и Ford Focus.

Стало известно, что на базе завода в Елабуге Ford и российский "Соллерс" создадут обновленное совместное предприятие, 51% в котором получит "Соллерс". СП займется производством и продажей Ford Transit. Компания намерена сохранить дилерскую сеть во всех регионах России.

Фото: cars.ru

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