Несанкционированную автомойку снесли в районе Коптево на севере Москвы, информирует портал столичного правительства. Мойка находилась по адресу: ул. Большая Академическая, вл.77.
Сообщается, что в ходе мониторинга территории района Коптево было выявлено нарушение земельного законодательства. По указанному адресу участок был сдан в аренду для размещения временного автомоечного поста. Владелец автомойки не исполнил договорные обязательства и продолжал использовать территорию, не имея на то законных оснований.
К настоящему моменту самострой снесен. С участка вывезен мусор. Территория приводится в порядок.
Работы по освобождению земельного участка проведены силами ГБУ "Автомобильные дороги".
Как писала ранее "Правда.Ру", в мае на Севастопольском проспекте, во владении 64 была снесена незаконная двухэтажная автомойка. Она располагалась в охранной зоне объекта электроэнергетики.
Фото: ekburg.tv
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