На севере Москвы снесли незаконную автомойку

Несанкционированную автомойку снесли в районе Коптево на севере Москвы, информирует портал столичного правительства. Мойка находилась по адресу: ул. Большая Академическая, вл.77.



Лохотрон на мойке. МСО или типичная мойка, что выберешь ты?

Сообщается, что в ходе мониторинга территории района Коптево было выявлено нарушение земельного законодательства. По указанному адресу участок был сдан в аренду для размещения временного автомоечного поста. Владелец автомойки не исполнил договорные обязательства и продолжал использовать территорию, не имея на то законных оснований.

К настоящему моменту самострой снесен. С участка вывезен мусор. Территория приводится в порядок.

Работы по освобождению земельного участка проведены силами ГБУ "Автомобильные дороги".

Как писала ранее "Правда.Ру", в мае на Севастопольском проспекте, во владении 64 была снесена незаконная двухэтажная автомойка. Она располагалась в охранной зоне объекта электроэнергетики.

Фото: ekburg.tv

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