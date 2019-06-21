Одобрен проект обновления первой взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево" (ВПП-1), передает Интерфакс. Реконструкция полосы, которая была построена в 1953 году, пройдет в несколько этапов.
Сообщается, что поэтапная реконструкция позволит проводить работу без перерыва летной эксплуатации аэропорта. Планируется реконструкция четырех рулежных дорожек. Будут построены две новые скоростные, которые соединят ВПП-1 с сектором Шереметьево-1.
Известно, что во время закрытия полосы на реконструкцию взлетно-посадочные операции на аэродроме будут выполняться на уже действующей ВПП-2 и на новой ВПП-3, которую к этому времени планируется ввести в эксплуатацию.
Отмечается, что проект обновления первой взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево одобрили эксперты Главгосэкспертизы РФ.
Шереметьево — международный аэропорт федерального значения. Это один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области. Первый в России по объему пассажирских перевозок.
Фото: vesti.ru
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