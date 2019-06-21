Взлетно-посадочную полосу в "Шереметьево" реконструируют

Одобрен проект обновления первой взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево" (ВПП-1), передает Интерфакс. Реконструкция полосы, которая была построена в 1953 году, пройдет в несколько этапов.



Аэропорт Шереметьево стабилизировал ситуацию с выдачей багажа / Новости от 18.06.2019 13:00

Сообщается, что поэтапная реконструкция позволит проводить работу без перерыва летной эксплуатации аэропорта. Планируется реконструкция четырех рулежных дорожек. Будут построены две новые скоростные, которые соединят ВПП-1 с сектором Шереметьево-1.

Известно, что во время закрытия полосы на реконструкцию взлетно-посадочные операции на аэродроме будут выполняться на уже действующей ВПП-2 и на новой ВПП-3, которую к этому времени планируется ввести в эксплуатацию.

Отмечается, что проект обновления первой взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево одобрили эксперты Главгосэкспертизы РФ.

Шереметьево — международный аэропорт федерального значения. Это один из четырех основных аэропортов Москвы и Московской области. Первый в России по объему пассажирских перевозок.

Фото: vesti.ru

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