Госинспекция по недвижимости Москвы пресекла самозахват земли в Зеленограде, корпус 328, информирует РИА Новости.
Сообщается, что земельный участок площадью 9,357 тысячи квадратных метров был огорожен забором и использовался без оформленных в установленном порядке документов на землю.
Установлено, что на территории были незаконно размещены некапитальные постройки. Также осуществлялось складирование строительных материалов. Была размещается строительная техника.
По словам начальника госинспекции Владислава Овчинского, в настоящее время организована работа по освобождению незаконно используемого земельного участка. Демонтированы 29 некапитальных строений и металлический забор
В ведомстве отмечают, что самозахват городской территории пресечен. Сейчас территория освобождена.
В перспективе па земельном участке планируется строительство жилых домов и социальных объектов. В ближайшее время будет рассматриваться вопрос о реализации территории на торгах.
Фото: riamo.ru
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