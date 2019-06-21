В Зеленограде изъяли незаконно захваченную землю﻿

Госинспекция по недвижимости Москвы пресекла самозахват земли в Зеленограде, корпус 328, информирует РИА Новости.



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Сообщается, что земельный участок площадью 9,357 тысячи квадратных метров был огорожен забором и использовался без оформленных в установленном порядке документов на землю.

Установлено, что на территории были незаконно размещены некапитальные постройки. Также осуществлялось складирование строительных материалов. Была размещается строительная техника.

По словам начальника госинспекции Владислава Овчинского, в настоящее время организована работа по освобождению незаконно используемого земельного участка. Демонтированы 29 некапитальных строений и металлический забор

В ведомстве отмечают, что самозахват городской территории пресечен. Сейчас территория освобождена.

В перспективе па земельном участке планируется строительство жилых домов и социальных объектов. В ближайшее время будет рассматриваться вопрос о реализации территории на торгах.

Фото: riamo.ru

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