В большинстве крупных городов России растет спрос на многокомнатное жилье на первичном и вторичном рынках, информирует РБК со ссылкой на исследование компании "Домофонд".
Как отмечают эксперты, с мая 2015-го по май 2019 года доля спроса на трехкомнатные квартиры увеличилась на 4,5%. На квартиры с четырьмя комнатами и больше — на 18,2%. Спрос на такое жилье растет несмотря на то, что, по данным Росстата, рождаемость в России падает после пика, достигнутого в 2015 году.
По мнению аналитиков, растущий интерес к такой недвижимости связан с действием госпрограмм субсидирования ипотечных кредитов для семей с двумя и более детьми. Максимальный спрос на трехкомнатные квартиры зафиксирован в Самаре — сразу на 17,6%. На втором месте Нижний Новгород (+13,5%). На третьем — Пермь (+9,5%).
Почти на 85% за четыре года вырос интерес к четырехкомнатным квартирам в Нижнем Новгороде. В тройку городов-лидеров также вошли Волгоград (+62,7%) и Москва (+39,9%).
Фото: prokazan.ru
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