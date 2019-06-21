Запуск Московских центральных диаметров создаст более 30 тыс. рабочих мест﻿﻿

Запуск Московских центральных диаметров (МЦД) создаст более 30 тыс. рабочих мест в транспортной инфраструктуре, информирует портал столичной мэрии.



Открыт первый участок МЦД по маршруту Москва — Одинцово / Новости от 21.12.2018 22:19

Сообщается, что территории вокруг станций МЦД будут благоустраивать и развивать. Здесь появятся скверы и парки, бизнес-центры торговые объекты. Это привлечет новых работодателей в отдаленные районы столицы и города Подмосковья.

Помимо этого, получить работу можно будет и на транспортных предприятиях, где появится 31 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщалось ранее, Московские центральные диаметры — начатый в 2018 году транспортный проект, который предполагает создание пяти железнодорожных линий. Они должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой.

МЦД-1 Одинцово — Лобня (52 км, 28 станций) и МЦД-2 Нахабино — Подольск (80 км, 38 станций) планируется запустить в конце 2019 — начале 2020 года.

МЦД-3 Зеленоград — Раменское — в конце 2021 — начале 2022 года.

Фото: radio1.news

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