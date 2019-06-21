Самым бюджетным предложением найма жилья в Москве в июне стала однокомнатная квартира в Донском районе на юге Москвы стоимостью 20 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании компании "Инком-недвижимость".
Правда, как отмечают эксперты, эту квартиру можно снять только на ограниченный период — до конца сентября. Однокомнатное жилье расположено на шестом этаже десятиэтажного панельного дома на Севастопольском проспекте. Площадь квартиры составляет 35 кв. м, кухни — 7 кв. м.
На втором месте в рейтинге стоит однокомнатная квартира за 21 тыс. рублей. Жилье общей площадью 33 кв. м с шестиметровой кухней находится на первом этаже панельной пятиэтажки на Сиреневом бульваре.
На третьей позиции стоит квартира с арендной ставкой 22 тыс. рублей на Снайперской улице в районе Выхино. Жилье располагается на пятом этаже девятиэтажного дома метражом 33 кв. м и кухней в 7 "квадратов".
Фото: e-kazan.ru
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