Застройщики в Сочи сносят дома, чтобы сохранить право на землю

Девятый застройщик приступил к сносу многоквартирного самостроя в Сочи, чтобы сохранить свои права на земельный участок под ним, передает РИА Новости.



В Сочи снесут десятки возведенных на пляже...

Отмечается, что дом, изначально строившийся как частный, для проживания одной семьи, но выросший в пятиэтажный и многоквартирный, будет снесен в течение месяца.

Как сообщалось ранее, по решению властей города в течение 2019 года на курорте должны быть снесены 54 многоквартирных жилых дома, построенных с нарушениями и признанных судом самостроями.

При этом власти разработали механизм сохранения около 20 домов, где квартиры уже куплены. Остальные объекты необходимо снести застройщику. В противном случае привлечены сторонние компании, которые за работу получат в пользование земельные участки.

Чтобы сохранить свои права на землю застройщики начали самостоятельно исполнять решения суда и сносить дома.

В Сочи уже активно идет снос самостроев. При этом с непременным соблюдением всех норм безопасности: ограждение на дороге и тротуаре, соседние дома завешаны специальной сеткой. Чтобы не мешать соседям, работы проводятся строго с 08:00 до 18:00.

Фото: svoboda.org

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