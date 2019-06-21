Россиянам начали выдавать ипотеку на землю и строительство дома без залога

Новый ипотечный продукт на покупку земельного участка и строительство индивидуального жилого дома подрядной организацией запущен в России, передает ТАСС. При этом заемщику не требуется предоставлять дополнительный залог.



Строим дом. Панельно - каркастных дома

Отмечается, что основное отличие состоит в том, что для оформления подобной ипотеки не потребуется поручительства или залога в виде иной недвижимости. Залогом становится земельный участок. По завершению строительства — участок и дом.

Теперь с банком не надо согласовывать смету и договор подряда. Вполне достаточно предоставить его для оформления ипотечной сделки.

Помимо этого, не предусмотрена повышенная процентная ставка на этапе строительства дома.

Отсутствие дополнительного обременения станет стимулом для желающих построить дом на своем участке.

Как сообщалось ранее, разработать программу поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС) поручил правительству и Банку России президент Владимир Путин.

Фото: 13min.ru

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