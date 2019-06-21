Строительные работы на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив продолжаются круглосуточно, передает Интерфакс. Строительство ведется в режиме 24/7 (24 часа семь дней в неделю) без праздников и выходных.
Сообщается, что на стройплощадке трудится почти 5 тысяч человек. Сейчас строители формируют верхнее строение пути.
На данный момент известно, что на первом пути укладка шпал и рельсов завершена. На втором еще предстоит уложить 6 км. Затем начнется монтаж устройств сигнализации, блокировки и централизации.
В это же время возводятся комплексы для обеззараживания стоков и многоуровневой очистки. Идет монтаж стоек освещения.
Отмечается, что строительство железнодорожной части Крымского моста идет по плану и все должно быть готово к концу года.
Напомним, что возведение транспортного перехода через Керченский пролив началось в феврале 2016 года. Пропускная способность самого длинного в РФ моста (19 км) составит до 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки.
Фото: evpatori.ru
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