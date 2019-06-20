Президентский совет не поддержал изъятие земель за нарушение пожарной безопасности

Президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства выступил против закона об изъятии земельных участков у владельцев из-за несоблюдения ими требований пожарной безопасности, передает Интерфакс.



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Законодательной новеллой предусмотрены изменения в Гражданский кодекс, Земельный кодекс и федеральный закон "О пожарной безопасности". Эти изменения касаются механизма принудительного изъятия земельных участков у граждан и юридических лиц по причине несоблюдения ими требований пожарной безопасности. Отмечается, что при этом критериев изъятия законопроект не предусматривает.

В пояснениях к законопроекту отмечается, что, в частности, речь идет о наличии на участке мусора, нескошенной траве, зарастании участка сорняками. Участки предложено изымать по иску органа местного самоуправления. После этого они будут выставляться на торги.

Председатель президентского Совета Павел Крашенинников заявил, что концепция проектов не отвечает конституционным критериям соразмерности ограничений прав и свобод. А также не обеспечивает гарантии охраны собственности законом, вытекающие из принципа неприкосновенности собственности.

В связи с этим Совет при президенте выступил против принятия этого закона.

Фото: crimea-news.com

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