В подмосковной Балашихе построили первую в России эко-котельную﻿

Первая в России эко-котельная построена в подмосковной Балашихе, передает Интерфакс. Сообщается, что современная котельная мощностью 49,2 МВт претендует стать одной из самых экологичных в России. Она обеспечит отоплением и горячим водоснабжением дома жилого комплекса "Новоград Павлино".



Отопление частного дома своими руками.

Как отметили в министерстве жилищной политики Московской области, на объекте, который будет обслуживать 35 жилых корпусов, применена система рециркуляции газов.

Работа эко-котельной основана на том, что часть отработавших газов возвращается обратно в горелку, что позволяет снизить расход топлива. Также это приводит к уменьшению токсичности и выбросов оксидов азота.

В ведомстве подчеркнули, что рециркуляция газов позволила сократить высоту дымовой трубы со стандартных 60 до 36 м.

По словам глава подмосковного Министерства жилполитики Инны Федотовой,

В рамках комплексной застройки на территории нового жилого квартала планируется строительство пяти детских садов на девятьсот мест, двух общеобразовательных школ со спортивными стадионами на 3,2 тысячи учащихся, поликлиники с подстанцией скорой помощи и спортивного центра.

Фото: inhimkicity.ru

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