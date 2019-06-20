Власти Подмосковья закроют все мусорные полигоны в течение пяти лет

На территории Московской области продолжают свою работу 15 полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО), передает Интерфакс. Их планируют закрыть в ближайшие пять лет.



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Сообщается, что вместо этого планируется построить 4 мусоросжигательных завода и 12 комплексов по переработке отходов.

Как отметили в областном Министерстве экологии и природопользования, в 2019–2020 году будут закрыты пять полигонов. До 2025 года — еще 10.

Там добавили, что в прошлые годы были закрыты 24 подмосковных полигона ТКО общей площадью 274,6 га. Объем накопленных на них отходов составляет 47,5 млрд тонн.

Ранее сообщалось, в рамках создания новой системы обращения с отходами в Подмосковье планируют возвести 4 завода по термической переработке мусора.

В частности, заводы в Воскресенском округе и в Наро-Фоминске будут запущены в октябре 2021 года. Предприятия в Богородском и Солнечногорском округах начнут работу в мае 2022 года. Суммарная мощность объектов — 2,8 млн тонн в год.

Кроме того, в Московской области будут построены 12 комплексов по переработке отходов. Три комплекса по сортировке и переработке ТКО уже запущены в Рошале, Серебряных Прудах и Зарайске.

Фото: robo-hunter.com

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