Ипотека под строительство частных домов составит 11% годовых﻿

В России запустили пилотный продукт по выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), передает РБК. Ставки по ипотеке по данному продукту составят от 11% годовых с первоначальным взносом от 20%.



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Сообщается, что сумма кредита будет достигать 30 млн руб. Срок — до 30 лет. Ипотечный кредит будет выдаваться в том числе на строительство деревянных домов.

Отмечается, что на этапе строительства залогом по кредиту будет являться земельный участок. По завершению стройки и оформления собственности на дом — земельный участок и сам жилой дом.

Пока банк ДОМ. РФ запускает программу для нескольких аккредитованных подрядчиков в Московском регионе. Дальше ипотечную программу планируется внедрять и в других регионах страны.

По мнению аналитиков, в России есть серьезный потенциал для роста спроса на строительство частных жилых домов. До этого на рынке не было таких финансовых инструментов, чтобы эту удовлетворить эту потребность.

Всего по итогам 2018 года в стране было построено более 232 тыс. индивидуальных жилых домов площадью 32,4 млн кв. м. Порядка 3 млн семей рассматривают индивидуальное жилищное строительство в качестве предпочтительного способа улучшения жилищных условий.

Фото: zemlyavlasov.ru

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