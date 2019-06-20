Банкам разрешили изымать земли за долги

В случае, если хозяин земельного участка по каким-то причинам не в состоянии вернуть кредит, то банки могут изъять его и выставить на торги без всяких отсрочек, пишет "Российская газета". Речь идет только о землях сельхозназначения.



Правительство РФ ограничило предельную сумму долга по кредитам / Новости от 28.01.2019 19:37

Сообщается, что в федеральный закон об ипотеке внесены изменения. Они снимают запрет на реализацию земельных участков до истечения периода сельскохозяйственных работ.

Отмечается, что законодательная новелла призвана облегчить жизнь банкам, которые ранее в случае попытки закрытия невозвратных кредитов, в залоге по которым были эти земли, сталкивались с запретами в виде сезонных и судебных отсрочек.

Помимо этого есть и общая положительная направленность закона, отмечает издание. Вокруг городов-миллионников сложилась ситуация дефицита территорий под жилищную застройку, инфраструктурные объекты и дорожное строительство. В то время как большое количество земель пребывают в запустении.

Фото: bel.ru

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