В случае, если хозяин земельного участка по каким-то причинам не в состоянии вернуть кредит, то банки могут изъять его и выставить на торги без всяких отсрочек, пишет "Российская газета". Речь идет только о землях сельхозназначения.
Сообщается, что в федеральный закон об ипотеке внесены изменения. Они снимают запрет на реализацию земельных участков до истечения периода сельскохозяйственных работ.
Отмечается, что законодательная новелла призвана облегчить жизнь банкам, которые ранее в случае попытки закрытия невозвратных кредитов, в залоге по которым были эти земли, сталкивались с запретами в виде сезонных и судебных отсрочек.
Помимо этого есть и общая положительная направленность закона, отмечает издание. Вокруг городов-миллионников сложилась ситуация дефицита территорий под жилищную застройку, инфраструктурные объекты и дорожное строительство. В то время как большое количество земель пребывают в запустении.
Фото: bel.ru
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