Минстрой России разработает и направит в правительство РФ предложения по отбору проектов комплексной реновации исторических территорий крупных городов, передает ТАСС.
Соответствующее поручение министерству дано по итогам совещания у вице-премьера Виталия Мутко о ходе реализации некоторых национальных проектов в Нижегородской области.
Помимо этого, Минстрою дано задание проработать предложение правительства Нижегородской области о проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первую очередь.
Как заявлял ранее глава Минстроя Владимир Якушев, к 2024 году в решениях развития вопросов городской среды должны принимать непосредственное участие около 30% жителей регионов. С 2018 года обязательным стало проведение народных голосований по проектам благоустройства.
Также Минстрой намерен сформировать базу типовых решений в сфере благоустройства и впоследствии на основе лучших практик разработать индексы качества благоустройства исторических территорий.
Ежегодный призовой фонд конкурса составляет 5 млрд рублей.
Фото: oprf.ru
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