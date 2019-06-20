Бывшие пионерские лагеря начинают восстанавливать в Подмосковье

Правительство Московской области и группа компаний (ГК) "Просвещение" заключили соглашение о восстановлении детских оздоровительных лагерей советского времени, передает Интерфакс.



В подмосковных детских лагерях впервые проходят международные смены

Соответствующий документ на "полях" III Форума социальных инноваций регионов подписали президент ГК "Просвещение" Михаил Кожевников и зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Сообщается, что подписанное соглашение предусматривает предстоящую большую работу по воссозданию материальной и технической базы детских оздоровительных лагерей Московской области.

Известно, что в пилотный проект вошло около двух десятков лагерей. Часть из них московские власти передадут в собственность Подмосковья. До конца 2019 года планируется определить финансовую модель функционирования каждого детского лагеря.

Отмечается, что реализация проекта позволит за два-три года восстановить утраченную инфраструктуру детского отдыха в Подмосковье.

По предварительным оценкам, более 2,5 млн детей из Московского региона могут стать участниками смен в оздоровительных лагерях Московской области.

Фото: liveras.mirtesen.ru

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