Власти Сочи внедряют новые методы уборки улиц и очистки города-курорта от мусора, передает Интерфакс. Такое распоряжение издал градоначальник курорта Сочи.
Сообщается, что администрация Сочи применяет современную технику для очистки улиц города от мусора. Мэр Анатолий Пахомов издал распоряжение о необходимости содержания курорта в идеальной чистоте. Вплоть до ночного вымывания асфальта.
На рабочем совещании с сотрудниками ЖКХ Сочи градоначальник выразил недовольство качеством уборки курорта. Он подчеркнул, что не примет отговорок на падающую листву, которую не успевают собирать дворники.
Мэр Сочи отметил, что в городе достаточно современной техники для того, чтобы вовремя убирать улицы и тротуары. Уборку следует производить по ночам. Причем не только пылесосить, но и мыть дорожную поверхность.
Как подчеркнул градоначальник, самое активное участие в этой работе должны принять управляющие компании города-курорта.
Фото: dialog-sochi.ru
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