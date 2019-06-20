Улицы и тротуары в Сочи будут мыть и пылесосить по ночам﻿

Власти Сочи внедряют новые методы уборки улиц и очистки города-курорта от мусора, передает Интерфакс. Такое распоряжение издал градоначальник курорта Сочи.



Резкий рост населения Сочи озадачил экспертов / Новости от 08.10.2018 20:22

Сообщается, что администрация Сочи применяет современную технику для очистки улиц города от мусора. Мэр Анатолий Пахомов издал распоряжение о необходимости содержания курорта в идеальной чистоте. Вплоть до ночного вымывания асфальта.

На рабочем совещании с сотрудниками ЖКХ Сочи градоначальник выразил недовольство качеством уборки курорта. Он подчеркнул, что не примет отговорок на падающую листву, которую не успевают собирать дворники.

Мэр Сочи отметил, что в городе достаточно современной техники для того, чтобы вовремя убирать улицы и тротуары. Уборку следует производить по ночам. Причем не только пылесосить, но и мыть дорожную поверхность.

Как подчеркнул градоначальник, самое активное участие в этой работе должны принять управляющие компании города-курорта.

Фото: dialog-sochi.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Трасса Джубга — Сочи не является проектом "текущего цикла"﻿

Власти Сочи готовы оставить самострои с уже купленными квартирами﻿

Названы условия отмены сноса самостроев в Сочи﻿

Горы равных возможностей в Сочи