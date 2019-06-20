"Дачную амнистию" продлят и расширят﻿

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который восстанавливает "дачную амнистию" и продлевает ее до 1 марта 2022 года, передает Интерфакс. Помимо этого, решено расширить ее действие.



Медведев поручил кабмину подготовить проект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2020 / Новости от 17.04.2019 13:26

Отмечается, что премьер Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Думе заявил о необходимости продления "дачной амнистии".

Как сообщалось ранее, "дачная амнистия" действовала на протяжении 13 лет.

В общей сложности за период "дачной амнистии" было зарегистрировано в упрощенном порядке более 13,5 млн прав на объекты недвижимости.

Закон о "дачной амнистии" вступил в силу с 1 сентября 2006 года. Формально он закончил свое действие 1 марта 2019 года.

С принятием нового законопроекта оформление прав на жилые и садовые дома, жилые строения будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке.

Также предлагается продлить до 1 марта 2022 года возможность установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ.

Фото: domofond.ru

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