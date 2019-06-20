Квартиры в Крыму получили 1,8 тыс. военных Черноморского флота с 2014 года﻿

Около 1,8 тыс. военнослужащих Черноморского флота получили жилье за пять лет, прошедших после воссоединения Крыма с Россией, передает ТАСС.



Черноморский флот: на страже юга России

Как заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, "сдвинулось с мертвой точки обеспечение военнослужащих Черноморского флота жильем: с 2014 года жилье получили около 1,8 тыс. человек".

Отмечается, что ранее вопрос об обеспечении военнослужащих на Крымском полуострове жильем поднимался на встрече президента России Владимира Путина с общественностью Севастополя и Крыма.

Также Юрий Борисов сообщил, что в настоящее время возрождение подводных сил Черноморского флота фактически завершено. В состав флота в рамках начавшегося с 2014 года обновления уже поступили шесть современных подводных лодок. Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота.

Также он уточнил, что всего за эти годы Черноморский флот получил 23 корабля и боевых катера, десять судов обеспечения.

"До конца 2019 года планируется поступление еще трех боевых кораблей. Таких темпов обновления флот не знал десятилетиями", — заявил Юрий Борисов.

Фото: ria.ru

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