Около 1,8 тыс. военнослужащих Черноморского флота получили жилье за пять лет, прошедших после воссоединения Крыма с Россией, передает ТАСС.
Как заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, "сдвинулось с мертвой точки обеспечение военнослужащих Черноморского флота жильем: с 2014 года жилье получили около 1,8 тыс. человек".
Отмечается, что ранее вопрос об обеспечении военнослужащих на Крымском полуострове жильем поднимался на встрече президента России Владимира Путина с общественностью Севастополя и Крыма.
Также Юрий Борисов сообщил, что в настоящее время возрождение подводных сил Черноморского флота фактически завершено. В состав флота в рамках начавшегося с 2014 года обновления уже поступили шесть современных подводных лодок. Фактически завершено возрождение подводных сил Черноморского флота.
Также он уточнил, что всего за эти годы Черноморский флот получил 23 корабля и боевых катера, десять судов обеспечения.
"До конца 2019 года планируется поступление еще трех боевых кораблей. Таких темпов обновления флот не знал десятилетиями", — заявил Юрий Борисов.
Фото: ria.ru
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