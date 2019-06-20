До конца 2019 года в Москве будут созданы все условия для раздельного сбора мусора (пластик, стекло, алюминиевые банки, бумага, картон) как в жилом секторе, так и в социальных объектах и магазинах, информирует портал столичной мэрии.
Для этого в местах сбора отходов во дворах многоквартирных домов установят контейнеры для сбора вторсырья. Другой мусор будет по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах.
Кроме жилого сектора, аналогичная система раздельного сбора отходов будет внедрена в учреждениях социальной сферы, магазинах и других объектах обслуживания.
Сообщается, что департаменту ЖКХ поручено заключить дополнительные соглашения к госконтрактам на вывоз твердых коммунальных отходов с учётом раздельного сбора. Москвичи и юридические лица будут проинформированы о правилах раздельного сбора мусора.
Ожидается, что новая система раздельного сбора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения.
Фото: molnet.ru
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