Москва начинает переходить на раздельный сбор мусора﻿

До конца 2019 года в Москве будут созданы все условия для раздельного сбора мусора (пластик, стекло, алюминиевые банки, бумага, картон) как в жилом секторе, так и в социальных объектах и магазинах, информирует портал столичной мэрии.



Мусор - выгодно? Новая система обращения с отходами

Для этого в местах сбора отходов во дворах многоквартирных домов установят контейнеры для сбора вторсырья. Другой мусор будет по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах.

Кроме жилого сектора, аналогичная система раздельного сбора отходов будет внедрена в учреждениях социальной сферы, магазинах и других объектах обслуживания.

Сообщается, что департаменту ЖКХ поручено заключить дополнительные соглашения к госконтрактам на вывоз твердых коммунальных отходов с учётом раздельного сбора. Москвичи и юридические лица будут проинформированы о правилах раздельного сбора мусора.

Ожидается, что новая система раздельного сбора позволит увеличить долю вторичной переработки отходов и сократить объемы их захоронения.

Фото: molnet.ru

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