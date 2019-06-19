Жилой комплекс, напоминающий бегущую волну, построят на Береговом проезде в районе Филевский Парк, информирует РБК. Проект одобрил Архитектурный совет столицы. Концепцию комплекса разработала арт-группа "Камень".
Сообщается, что проект под названием "Береговой-2" расположится на территории площадью 31,6 га на берегу Москвы-реки. Жилой комплекс будет состоять из ряда многосекционных корпусов разной высоты — от семи до 27 этажей.
Уникальность проекта состоит в том числе в том, что фасады зданий будут сделаны из стекла и анодированного алюминия. Последние этажи за счет специального покрытия смогут сильнее отражать свет. Это создаст контраст с нижними ярусами. Кроме жилья в составе комплекса появятся две школы (600 и 650 мест) и три детских сада (50, 100 и 150 мест).
Здесь будет также поликлиника, подземные парковки и спорткомплекс. На последних этажах будут 30 общественных террас. Уточняется, что ЖК "Береговой-2" — второй этап строящегося комплекса "Береговой". Он является частью проекта "Большой Сити".
Фото: realty.rbc.ru
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