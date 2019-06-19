Количество сделок в новостройках Москвы на этапе котлована увеличилось в четыре раза﻿

В Москве существенно выросло число сделок с квартирами в новостройках на начальном этапе строительства, информирует РБК. За последние три года показатель увеличился в четыре раза.



PwC: квартиры «на стадии котлована» подорожают на 9% / Новости от 10.12.2018 11:37

Как отмечают эксперты, в 2017 году количество сделок на этапе котлована составляло всего 6% от всего объема. В 2018-м этот показатель вырос в два раза (до 12%). В текущем году достиг 23% от общего количества подписанных договоров долевого участия.

Сообщается, что в целом в столичных новостройках в настоящее время 49% от общего количества сделок заключается на стадии монтажных и отделочных работ. Этот этап — самый продолжительный в реализации проекта. Оставшиеся 28% ДДУ подписываются на остальных этапах строительства.

По мнению аналитиков, на рост сделок на начальном этапе повлиял переход на проектное финансирование. Застройщики пытаются к 1 июля увеличить объем заключенных ДДУ, чтобы реализовывать проекты по старым правилам.

Фото: newkuban.ru

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