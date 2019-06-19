Старинный особняк в центре Москвы продается за $80 млн﻿

Самый дорогой особняк в Москве выставлен на продажу за $80 млн (5,1 млрд руб.), передает РБК. Речь идет о здании XIX века, расположенном на Остоженке, 24, и до революции принадлежавшем купцу Е. Е. Карташеву.



Купил Роскошный Особняк за 25,000,000$

Сообщается, что в отреставрированном особняке площадью 1,5 тыс. кв. м есть своя спа-зона с бассейном. Имеется винный погреб, бронированные окна, паркинг на территории. А также фонтан и сквер. Отмечается, что наибольшее количество элитных особняков находятся в трех столичных районах — Басманном, Замоскворечье и Хамовниках. На них приходится 44% всего объема предложения.

Несколько крупных особняков выставлены на продажу на Арбате и в Тверском районе. В этих локациях представлено 11% всего предложения.

Причем именно Арбат — самый дорогой район для покупки такой недвижимости. Средний чек стоимость особняка здесь составляет $25,4 млн (1,6 млрд руб.).

Фото: m24. ru

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