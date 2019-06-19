За невыполнение требований по сохранению водных биоресурсов при строительстве могут ввести административные штрафы, пишет "Парламентская газета".
Новый законопроект внесен в Госдуму. Сообщается, что штрафовать будут не только за строительство, но и за реконструкцию, капремонт объектов капитального строительства, внедрение новых технологических процессов и осуществление другой деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы, а также среду их обитания.
В частности, гражданам за подобные нарушения придется заплатить 3-5 тыс. руб. Должностным лицам — от 10 тыс. до 15 тыс. руб. Юридическим лицам — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Помимо этого планируется ввести санкции за градостроительное зонирование, планировку территории, строительство объектов, внедрение новых технологических процессов и осуществление другой деятельности без согласования с Росрыболовством.
В данном случае граждан будут ждать штрафы на сумму 3-5 тыс. руб. Должностные лица должны будут отдать от 8 тыс. до 10 тыс. руб. Юрлица от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Фото: xn----7sbbaazuatxpyidedi7gqh.xn--p1ai
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