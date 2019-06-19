Google инвестирует $1 млрд в строительство жилья в районе залива Сан-Франциско, передает Интерфакс.
Сообщается, что в ближайшие десять лет Google намерена перенаправить $750 млн с содержания офисных и коммерческих помещений на строительство 15 тысяч жилых домов.
По словам генерального директора Google Сундара Пичаи, жилье будет строится для людей с самым разным уровнем дохода. Включая семьи со средним или низким уровнем дохода.
Отмечается также, что еще $250 млн компания потратит на создание инвестиционного фонда. Он должен помочь девелоперам построить как минимум 5 тыс. единиц доступного жилья.
Помимо этого, Google собирается выделить $50 млн на гранты для некоммерческих организаций, которые занимаются проблемами бездомности и перемещения населения.
В компании отмечают, что успех Google и других технологических компаний Силиконовой долины привел к значительному росту стоимости жилья в районе залива Сан-Франциско. Там работают десятки тысяч сотрудников с высоким уровнем дохода. Они либо покупают, либо арендуют дома. В результате у менее состоятельных жителей остается меньше возможностей для выбора.
Фото: inventure.com.ua
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