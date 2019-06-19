Тарифы за вывоз мусора будут зависеть от доходов населения﻿

В России предлагают определять нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для различных категорий населения, производя расчет в зависимости от объема потребительской корзины и величины прожиточного минимума, пишет "Российская газета".



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В Госдуму внесен проект закона, предлагающий установить обязательное определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов для различных категорий населения исходя из объема потребительской корзины и величины прожиточного минимума в каждом регионе.

В настоящее время нормативы накопления твердых коммунальных отходов устанавливаются региональными органами власти. Законом не предусмотрена градация по категориям населения.

Отмечается, что в результате многие люди вынуждены платить за объем мусора, который их ежемесячные доходы не позволяют производить. Как сообщалось ранее, с 2019 года в России заработала новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с "мусорной реформой", раздельный сбор мусора может заработать в течение пяти лет.

Фото: donday.ru

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