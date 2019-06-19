После реализации проекта Росавиации по модернизации аэропорта Домодедово его пропускная способность упала, пишет "Коммерсант". Модернизацию начали в 2012 году.
По данным Счетной палаты, Росавиация не справилась в срок с проектом развития аэропорта Домодедово. Для выполнения проекта, в том числе для реконструкции первой взлетно-посадочной полосы (ВПП), Росавиация заключила контракт с СУ-1. Завершить реконструкцию планировалось до 2014 года. Однако этого не сделали. С компанией контракт расторгли только в 2018 году. Причем СУ-1 уже два года проводит процедуру банкротства.
Отмечается, что в 2014 году Росавиация заключила с СУ-1 еще один договор на строительство второй взлетно-посадочной полосы. Она так и не была построена. К тому же сумма контракта была завышена на 282 млн руб.
Выяснилось, что существующая ВПП-2 частично разобрана. Ее длина сократилась с 3,8 до 2,4 тыс. м. Оборудование радиотехнического обеспечения полетов демонтировано. Все это повлекло снижение пропускной способности аэродрома на 35%.
Фото: biletik.aero
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Земли аэропорта "Домодедово" отдадут под круглогодичный курорт
Эксперты назвали стоимость летней аренды квартир на черноморских курортах
Мировая недвижимость подешевеет из-за глобального потепления - прогноз
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".