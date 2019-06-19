Счетная палата назвала причины падения пропускной способности Домодедова

После реализации проекта Росавиации по модернизации аэропорта Домодедово его пропускная способность упала, пишет "Коммерсант". Модернизацию начали в 2012 году.



Ту-154 Ra-85684 - Жив курилка! . Аэропорт Домодедово 2017

По данным Счетной палаты, Росавиация не справилась в срок с проектом развития аэропорта Домодедово. Для выполнения проекта, в том числе для реконструкции первой взлетно-посадочной полосы (ВПП), Росавиация заключила контракт с СУ-1. Завершить реконструкцию планировалось до 2014 года. Однако этого не сделали. С компанией контракт расторгли только в 2018 году. Причем СУ-1 уже два года проводит процедуру банкротства.

Отмечается, что в 2014 году Росавиация заключила с СУ-1 еще один договор на строительство второй взлетно-посадочной полосы. Она так и не была построена. К тому же сумма контракта была завышена на 282 млн руб.

Выяснилось, что существующая ВПП-2 частично разобрана. Ее длина сократилась с 3,8 до 2,4 тыс. м. Оборудование радиотехнического обеспечения полетов демонтировано. Все это повлекло снижение пропускной способности аэродрома на 35%.

Фото: biletik.aero

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Земли аэропорта "Домодедово" отдадут под круглогодичный курорт﻿

Эксперты назвали стоимость летней аренды квартир на черноморских курортах

Мировая недвижимость подешевеет из-за глобального потепления - прогноз﻿

Элитная недвижимость Москвы