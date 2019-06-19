Изымать земли из-за угрозы пожаров у собственников будут только в крайнем случае, передает ТАСС. В частности, когда речь идет о систематическом нарушении закона.
Как сообщалось ранее, Минэкономразвития РФ предложило принудительно изымать земельные участки у владельцев в том случае, если они используются с нарушением требований пожарной безопасности.
Отмечается, что подобное решение может быть принято в судебном порядке.
По словам главы Росреестра Виктории Абрамченко, речь идет о лицах, которые регулярно уклоняются от выполнения законных требований федерального органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.
Уточняется, что категорией риска являются земельные участки, находящиеся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. По данным МЧС России, речь идет в основном о землях сельскохозяйственного назначения. А также землях, покрытых лесными насаждениями.
Фото: sites.google.com
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