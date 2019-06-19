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Центробанк советует банкам после изъятия жилья считать погашенным долг по ипотеке

Недвижимость print

Центральный Банк России в своём информационном письме рекомендовал банкам во всех случаях считать долг по ипотеке погашенным после изъятия залогового жилья, пишет "Парламентская газета".


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Центробанк обратил внимание на важность соблюдения прав ипотечных заемщиков. В частности, положения статьи 61 закона об ипотеке. В соответствии с ним, кредитор может не требовать с должника выплаты остатка долга, если он получил страховую выплату по программам страхования финансовых рисков кредитора или страхования ответственности заемщика.

ЦБ рекомендует не взыскивать задолженность, даже несмотря на отсутствие указанных обстоятельств.

Также отмечается, что в отдельных случаях остаток задолженности после реализации заложенной жилой недвижимости на торгах или ее перехода к кредитору уже после несостоявшихся торгов может образоваться в том случае, если цена дома или квартиры не покрывает всего долга по займу или кредиту.

Фото: prikhodko.com.ua

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