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Источник Правда.Ру

Новое жилье просят еще 36 жителей Ставрополья после прошлогоднего паводка

Недвижимость print

Еще 36 жителей Ставрополья претендуют на получение государственных жилищных сертификатов после майского паводка 2017 года, информирует РИА Новости. 318 пострадавших от стихии семей уже приобрели новое жилье.


Как после обращения к Путину изменилась жизнь пострадавших от наводнения в Ставропольском / Новости от 06.06.2018 12:56

Сообщается, что проблема получения жилья после майского паводка 2017 года озвучивалась жителями Ставрополья в ходе прямой линии с президентом РФ. С проблемой получения сертификатов в Левокумке столкнулись 17 семей. После судебных разбирательств вопрос с жильем был решен.

В настоящее время на получение государственных жилищных сертификатов претендуют еще 36 человек. Из них 15 человек включены в проект распоряжения правительства Российской Федерации. Документы по 9 претендентам направлены на согласование в МЧС. Документы 12 претендентов находятся в работе в министерстве ЖКХ Ставропольского края.

Всего на данный момент пострадавшим выдано 413 государственных жилищных сертификатов. 318 семей уже приобрели новое жилье на сумму более 405 миллионов рублей.

Как сообщалось ранее, майский паводок 2017 года, признанный сильнейшим за последние полвека, повредил несколько сотен жилых домов на Ставрополье. С просьбой о получении государственных жилищных сертификатов обратились жители Петровского, Минераловодского, Советского и Георгиевского городских округов, а также Андроповского, Кочубеевского и Буденновского районов.

Фото: stav.kp.ru

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