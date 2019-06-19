Фигуры собак в московском метро разрушаются из-за прикосновений

Бронзовые скульптуры собак, которые находятся на станции столичного метро "Площадь Революции" разрушаются из-за постоянных прикосновений людей, передает РИА Новости. Директор музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева предложила введение штрафа как один из вариантов решения существующей проблемы.



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Отмечается, что если внимательно посмотреть на собак, то можно увидеть, что бронза на их мордочках уже вся стерлась. Не только на собаках, но и на других скульптурах.

В музее подчеркнули, что это памятники архитектуры. Им 81 год. Формы для отливки этих собак не сохранились. Отлить точно таких же собак, чтобы их заменить на новые, будет крайне сложно.

Сообщается, что недавно музей запустил в социальных сетях флешмоб, который призывает городской департамент культурного наследия и столичный метрополитен защитить фигуры от вандализма. А москвичей и гостей столицы — уважать произведения искусства.

Ранее стало известно, что в Калининграде запустили флешмоб в защиту бронзовых фигурок домовых (хомлинов). Это произошло после того, как архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим заявил, что установка подобных скульптур ведет к популяризации идей неоязычества.

Фото: kakprosto.ru

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