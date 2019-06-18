Самый высокий пентхаус Европы продаётся за 2,6 млрд рублей в Москве

В деловом центре "Москва-Сити" продаётся пентхаус стоимостью 2,6 миллиарда рублей, информирует РИА Новости. Он является самым высоким пентхаусом над уровнем земли на территории Европы.



Открылся музей делового центра «Москва-Сити»

Сообщается, что трёхуровневые апартаменты на высоте 360 метров над землей площадью около 2,2 тысячи квадратных метров занимают сразу три этажа в многофункциональном комплексе "Башня Федерация". Это 95-й, 96-й и 97-й этажи небоскреба Делового центра.

Отмечается, что "Башня Федерация" - многофункциональный комплекс на территории делового центра "Москва-Сити". Комплекс представляет собой два небоскрёба. Это "Башня Запад" и "Башня Восток".

Известно, что общая площадь помещений комплекса достигает примерно 443 тысячи квадратных метров.

В состав многофункционального комплекса входят апартаменты, офисы и объекты инфраструктуры. В том числе бассейн, спа и стрит-ритейл. Имеется смотровая площадка.

Фото: the-village.ru

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