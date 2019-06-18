Самый высокий пентхаус Европы продаётся за 2,6 млрд рублей в Москве

В деловом центре "Москва-Сити" продаётся пентхаус стоимостью 2,6 миллиарда рублей, информирует РИА Новости. Он является самым высоким пентхаусом над уровнем земли на территории Европы.
Сообщается, что трёхуровневые апартаменты на высоте 360 метров над землей площадью около 2,2 тысячи квадратных метров занимают сразу три этажа в многофункциональном комплексе "Башня Федерация". Это 95-й, 96-й и 97-й этажи небоскреба Делового центра.
Отмечается, что "Башня Федерация" - многофункциональный комплекс на территории делового центра "Москва-Сити". Комплекс представляет собой два небоскрёба. Это "Башня Запад" и "Башня Восток".
Известно, что общая площадь помещений комплекса достигает примерно 443 тысячи квадратных метров.
В состав многофункционального комплекса входят апартаменты, офисы и объекты инфраструктуры. В том числе бассейн, спа и стрит-ритейл. Имеется смотровая площадка.
Фото: the-village.ru
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