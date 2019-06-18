Временный автомобильный пропускной пункт будет построен на границе с Китаем

Правительство России выделило из резервного фонда 466 млн рублей на строительство временного автомобильного пункта пропуска Кани — Курган — Хэйхэ на российско-китайской границе в Амурской области, передает Интерфакс.
Сообщается, что в целях синхронизации сроков ввода в эксплуатацию моста через реку Амур в районе города Благовещенска в Амурской области и китайского города Хэйхэ и начала функционирования автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ Кани — Курган (Амурская область) решено выделить в 2019 году Минтрансу РФ из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 466 млн рублей на мероприятия по организации функционирования указанного пункта пропуска через российскую госграницу.
Средства будут направлены установку модульных конструкций с оборудованием для пограничного, таможенного и иных видов контроля.
Планируется, что пропускная способность пункта пропуска Кани — Курган составит в сутки 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тыс. человек. Пункт пропуска будет работать круглосуточно.
Фото: vestifinance.ru
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