Временный автомобильный пропускной пункт будет построен на границе с Китаем

Правительство России выделило из резервного фонда 466 млн рублей на строительство временного автомобильного пункта пропуска Кани — Курган — Хэйхэ на российско-китайской границе в Амурской области, передает Интерфакс.



Российско-китайский мост через Амур состыкован / Новости от 31.05.2019 19:48

Сообщается, что в целях синхронизации сроков ввода в эксплуатацию моста через реку Амур в районе города Благовещенска в Амурской области и китайского города Хэйхэ и начала функционирования автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ Кани — Курган (Амурская область) решено выделить в 2019 году Минтрансу РФ из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 466 млн рублей на мероприятия по организации функционирования указанного пункта пропуска через российскую госграницу.

Средства будут направлены установку модульных конструкций с оборудованием для пограничного, таможенного и иных видов контроля.

Планируется, что пропускная способность пункта пропуска Кани — Курган составит в сутки 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тыс. человек. Пункт пропуска будет работать круглосуточно.

Фото: vestifinance.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Китайские инвесторы обжаловали запрет на строительство завода на Байкале

Любопытные исторические факты о недвижимости

В Петербурге снесли автомойку и офис продаж недвижимости﻿

ЦБ поддержал идею запрета микрозаймов под залог недвижимости