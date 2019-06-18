В "Лужниках" открылся Центр художественной гимнастики — дворец спорта мирового уровня, пишет "Российская газета". Мэр Москвы Сергей Собянин назвал этот объект уникальным и по функционалу, и по архитектуре.
Мимо этого дворца невозможно пройти. В его облике отразилась грация художественной гимнастики, подчеркивает издание.
Отмечается, что в солнечную погоду его золоченая крыша в форме развевающейся ленты сияет и словно парит в небе. Это идея коллектива российских архитекторов. Под крышей — стеклянный витраж высотой то 25, то 26 метров, поскольку кровля не прямая.
Первым спортивный дворец посетил мэр Сергей Собянин. Столичный градоначальник вместе с Ириной Винер-Усмановой смотрел первое показательное выступление московских спортсменок с судейских мест.
Главная арена позволяет проводить как спортивные мероприятия, так и концерты за счет трибун-трансформеров.
Фото: icmos.ru
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