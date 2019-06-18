В Московской области на базе платформы "Добродел" планируется в июле запуск мобильного приложения "Подмосковные стройки", информирует портал правительства Московской области. В нем на карте будут отражены все строящиеся в регионе объекты.
Сообщается, что новое мобильное приложение будет полезно прежде всего дольщикам, которые смогут онлайн следить за достройкой домов. Также им могут воспользоваться потенциальные покупатели строящегося жилья. А также все жители региона, которые следят за строительством социальных и коммерческих объектов на территории Подмосковья.
В частности, подписавшись на обновления информации о конкретном строительстве, пользователь также будет получать уведомления о возведении торговых и промышленных объектов, где будут появятся новые рабочие места.
Помимо этого планируется добавить возможность через мобильное приложение сообщить о выявлении самостроев.
Запуск первого этапа приложения планируется уже в июле этого года.
Фото: urbanlook.ru
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