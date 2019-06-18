Новое мобильное приложение "Подмосковные стройки" запустят в июле

В Московской области на базе платформы "Добродел" планируется в июле запуск мобильного приложения "Подмосковные стройки", информирует портал правительства Московской области. В нем на карте будут отражены все строящиеся в регионе объекты.



Строить - не перестроить. Дома в ближайшем Подмосковье

Сообщается, что новое мобильное приложение будет полезно прежде всего дольщикам, которые смогут онлайн следить за достройкой домов. Также им могут воспользоваться потенциальные покупатели строящегося жилья. А также все жители региона, которые следят за строительством социальных и коммерческих объектов на территории Подмосковья.

В частности, подписавшись на обновления информации о конкретном строительстве, пользователь также будет получать уведомления о возведении торговых и промышленных объектов, где будут появятся новые рабочие места.

Помимо этого планируется добавить возможность через мобильное приложение сообщить о выявлении самостроев.

Запуск первого этапа приложения планируется уже в июле этого года.

Фото: urbanlook.ru

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