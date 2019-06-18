Власти Сочи согласились сносить не все самострои﻿

Власти Сочи согласны не сносить объекты самостроя, в которых застройщик выполнил все технические требования по безопасности, а покупатели создадут товарищества собственников недвижимости, передает Интерфакс.



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Сообщается, что главное условие — заключение о безопасности проживания в данных домах. Также необходимо соблюсти требования по высоте домов. То есть не более 12,6 метров. А также выполнение застройщиком всех необходимых технических условий.

Как заявил мэр Сочи Анатолий Пахомов, у администрации города есть возможность с органом управления (товариществом) напрямую, не с застройщиком, которого нет, заключить мировое соглашение.

"Сегодня всем нашим людям, которые пострадали, объявили об этом и сказали, каким образом будет проходить заключение (мирового соглашения). Инициатива либо от застройщика, либо от товарищества собственников недвижимости. Подготавливается мировое соглашение. В течение 30 дней вместе с инициативными группами администрация города дорабатывает это соглашение и передает в суд", — подчеркнул мэр.

По словам Пахомова, там, где право собственности не зарегистрировано, и люди не проживают, дома идут под снос. Их сносят застройщики.

Фото: privetsochi.ru

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