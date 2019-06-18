Эксперты назвали регионы с рекордно большими квартирами на продажу

Эксперты назвали регионы России с рекордно большими квартирами на продажу, информирует ЦИАН. Самым большим лотом в России оказался пентхаус площадью 2,1 тыс. кв. м с жилой и рабочей зоной.



Обзор однокомнатной квартиры. Завершенный ремонт. Дизайн интерьера.

Сообщается, что эти апартаменты расположены в комплексе "Башня Федерация" в деловом центре "Москва-Сити". Цена вопроса — 2,6 млрд руб.

Второе место рейтинга занимает пентхаус площадью 1,2 тыс. кв. м. Трехуровневая квартира в Сочи продается за 100 млн руб. Жилье имеет просторную террасу с видом на море. Также она включает зону барбекю, помещение для хранения вин, бильярдную и сауну.

В подмосковном Одинцово самый просторный лот площадью 917 кв. м продается за 120 млн руб. Трехуровневая квартира с отделкой в классическом стиле включает в себя собственный лифт, два дровяных камина, сауну и зимний сад. Плюс два машиноместа на подземном паркинге.

В Северной столице площадь самого большого жилья - 904 кв. м. Трехуровневая квартира имеет 10 балконов и две террасы. Жилье продается за 249 млн руб.

Замыкают пятерку лидеров апартаменты площадью 850 кв. м в Крыму. Стоимость жилья — 94,16 млн руб. Квартира в новостройке на первой линии от моря продается без отделки. Предварительный проект планировки предусматривает 5 спальных зон со своими санузлами. также огромный зал-гостиную.

Фото: cian.ru

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