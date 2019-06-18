"Мусорных" операторов в регионах освободят от НДС﻿

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который освобождает региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от налога на добавленную стоимость (НДС), передает ТАСС. Законопроект инициирован правительством России.



Вывоз мусора по-новому: региональный оператор...

Сообщается, что для стимулирования предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления и вовлечения их в хозяйственный оборот субъектам федерации, предоставляется право устанавливать нулевую ставку налога на прибыль для региональных операторов в регионах Российской Федерации.

Отмечается, что региональные операторы по обращению с бытовым мусором заработали в России с 1 января 2019 года в рамках реформы отрасли обращения с отходами. Эти компании отвечают за сбор и транспортировку мусора от места накопления до точки утилизации, обезвреживания или захоронения.

В России этот статус получили около 250 компаний. В настоящее время под их контроль в той или иной мере перешел рынок в 70 из 85 субъектов Российской Федерации.

Фото: m24.ru

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