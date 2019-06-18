Минстрой России готовит изменения механизмов переселения граждан из аварийного жилья, пишут "Известия". Разработанные поправки предусматривают закрепление в законе понятия "ветхое жилье".
В соответствии с законодательной новеллой, ветхое жилье будет включено в программу капремонта, поскольку не создает угрозу жизни и здоровью жителей.
По мнению экспертов Минстроя, ветхое жилье — это значительно изношенное жилье. Но по своим эксплуатационным параметрам еще не ставшее аварийным.
Отмечается, что разница между аварийным и ветхим жильем существенная. Аварийное жилье создает угрозу жизни и здоровью граждан и требует обязательного отселения. Второе таких угроз не создает. В связи с этим при соответствующем ремонте и последующем регулярном мониторинге технического состояния может использоваться как жилой фонд.
В соответствии с новыми поправками, ремонт ветхого жилья планируется осуществлять за счет фонда капремонта.
Новыми поправками также предусмотрен ряд мер господдержки для инвесторов и жителей расселяемых аварийных домов, которые хотят улучшить свои жилищные условия.
Фото: crimea.ria.ru
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