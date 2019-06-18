Завоз мусора на мусоросортировочную станцию в симферопольском массиве Каменка прекращен с сегодняшнего дня, передает РИВА Новости. По словам главы Республики Крым Сергея Аксёнова, ситуация с ней должна решиться в течение одного месяца.
Отмечается, что транспортировка мусора не должна проходить через жилые кварталы. Глава региона отметил, что нахождение мусоросортировочной станции вблизи жилого массива — это неправильно.
"Присутствие сортировочной станции по мусору вблизи жилого массива — это в данном случае неправильно. Мы сейчас с вами говорим о соблюдении норм законодательства. Скорее всего, никто из вас тоже бы не дал согласия, чтобы под боком находился мусоросортировочный комплекс", — подчеркнул Аксенов.
Сообщается, что вопрос мусоросортивочной станции прорабатывала специальная рабочая группа. Специальные экспертизы проводили Роспотребнадзор, Служба государственного архитектурно-строительного надзора, минэкологии.
Фото: asninfo.ru
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