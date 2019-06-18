Коммерсант из Нижнего Тагила прописал 10 тысяч мигрантов

Коммерсант из Нижнего Тагила зарегистрировал в нежилом помещении более 10 тысяч иностранцев, информирует РИА Новости. По данному факту возбуждено уголовное дело.



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Стало известно, что с 2015 по 2018 годы бизнесмен как физическое лицо фиктивно зарегистрировал и поставил на учет в нежилом помещении на улице Индустриальной более 10 тысяч мигрантов.

Помимо этого, с 2017 года по 2018 года он заключал с мигрантами фиктивные трудовые договоры. Несмотря на то, что фактически в дальнейшем они не работали на его предприятии.

Как сказано в деле, организацией незаконной миграции мужчина занимался с января 2014 года вместе с другими жителями города.

Сообщается, что по данному факту следственными органами полиции в отношении жителя Нижнего Тагила 1956 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "организация незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации, группой лиц по предварительному сговору".

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Свердловской области.

Фото: varlamov. ru3

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