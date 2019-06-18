Президент России разрешил дачникам присваивать лишнюю землю

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому будут внесены изменения в законы о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости. Новые правила позволяют собственникам дачных участков оформить в свою собственность излишки земель.



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Также указ позволяет обладателям земельных участков, которые считаются учтенными, но не числятся в ЕГРН, подать документы инженерам для внесения объекта в государственный реестр.

В Росеестре уже признали, что внесенные изменения позволят упростить проведение кадастровых работ.