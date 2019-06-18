Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому будут внесены изменения в законы о кадастровой деятельности и госрегистрации недвижимости. Новые правила позволяют собственникам дачных участков оформить в свою собственность излишки земель.
Также указ позволяет обладателям земельных участков, которые считаются учтенными, но не числятся в ЕГРН, подать документы инженерам для внесения объекта в государственный реестр.
В Росеестре уже признали, что внесенные изменения позволят упростить проведение кадастровых работ.
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
Митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех", поводом к которому послужило резонансное дело журналиста Ивана Голунова, прошел сегодня в Москве.
Об этом в социальных сетях сообщают жители уральского города.