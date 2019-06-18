Доля вакантных площадей на центральных торговых улицах Москвы снизилась до 7,7%, информирует РБК. Такое значение минимально за последние три года.
По мнению экспертов, рекордно низкие показатели свободных помещений на главных торговых улицах связаны с существенным снижением вакансии на 1-й Тверской-Ямской улице — с 16,5% до 11,0%, а также на Новом Арбате с 14,2% до 6,5%.
Аналитики отмечают высокий спрос на торговые помещения в центральных локациях с хорошим трафиком. По прогнозам, доля свободных площадей на рынке стрит-ритейла в ближайшее время продолжит снижаться.
Этому в том числе будет способствовать активность новых брендов. Кузнецкий Мост, Мясницкая, нечетная сторона Нового Арбата, Никольская пользуются максимальным спросом. Арендные ставки на этих улицах могут вырасти на 5%.
Тем не менее, несмотря на высокий спрос, средние арендные ставки в центральных торговых коридорах в период первой половины 2019 года существенно не изменились. Незначительный рост в пределах 5% зафиксирован на улицах Кузнецкий Мост, Покровка, Новый Арбат, а также на Патриарших прудах и Садовом кольце.
Фото: magazinmagazinov.ru
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