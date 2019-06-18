Почти все торговые площади в центре Москвы раскуплены﻿

Доля вакантных площадей на центральных торговых улицах Москвы снизилась до 7,7%, информирует РБК. Такое значение минимально за последние три года.



Уличная торговля через палатки и ларьки может вернуться в Россию / Новости от 11.02.2019 06:41

По мнению экспертов, рекордно низкие показатели свободных помещений на главных торговых улицах связаны с существенным снижением вакансии на 1-й Тверской-Ямской улице — с 16,5% до 11,0%, а также на Новом Арбате с 14,2% до 6,5%.

Аналитики отмечают высокий спрос на торговые помещения в центральных локациях с хорошим трафиком. По прогнозам, доля свободных площадей на рынке стрит-ритейла в ближайшее время продолжит снижаться.

Этому в том числе будет способствовать активность новых брендов. Кузнецкий Мост, Мясницкая, нечетная сторона Нового Арбата, Никольская пользуются максимальным спросом. Арендные ставки на этих улицах могут вырасти на 5%.

Тем не менее, несмотря на высокий спрос, средние арендные ставки в центральных торговых коридорах в период первой половины 2019 года существенно не изменились. Незначительный рост в пределах 5% зафиксирован на улицах Кузнецкий Мост, Покровка, Новый Арбат, а также на Патриарших прудах и Садовом кольце.

Фото: magazinmagazinov.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Россия стала второй в Европе по вводу торговых центров

Половина столичного ритейла уйдет за МКАД﻿

Доля ритейла составляет 70% аренды складов﻿