Эксперты нашли рекордно маленькие квартиры в Москве под аренду﻿

Площадь самой маленькой квартиры, которая сдается в аренду в Москве, составляет 11 кв. м, говорится в исследовании компании "Миэль-Аренда". Такая квартира сдается за 25 тыс. руб. в месяц.



Эксперты отмечают рост спроса на аренду квартир / Новости от 09.10.2018 14:07

Рекордно маленькая по своей площади квартира расположена на первом этаже девятиэтажки в районе Чертаново. В квартире выполнен ремонт. Есть вся необходимая техника и мебель.

Второе место в рейтинге занимает квартира площадью 13 кв. м. Ее можно арендовать за 21 тыс. руб. в месяц. Жилье располагается в районе Соколиная Гора. Здесь тоже есть вся необходимая мебель и техника.

Почетное третье место занимает квартира площадью 14 кв. м за 30 тыс. руб. в месяц. Она находится в районе Хорошево-Мневники на пятом этаже пятиэтажного дома. Здесь недавно был сделан ремонт. Есть вся необходимая мебель и техника.

На четвертой строчке — студия площадью 15 "квадратов" по цене 30 тыс. руб. в месяц в районе Текстильщики, говорится в пресс-релизе.

На пятом месте — квартира-студия площадью 16 кв. м, которая также расположена в районе Текстильщики.

Фото: mirkvartir.ru

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