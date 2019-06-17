Площадь самой маленькой квартиры, которая сдается в аренду в Москве, составляет 11 кв. м, говорится в исследовании компании "Миэль-Аренда". Такая квартира сдается за 25 тыс. руб. в месяц.
Рекордно маленькая по своей площади квартира расположена на первом этаже девятиэтажки в районе Чертаново. В квартире выполнен ремонт. Есть вся необходимая техника и мебель.
Второе место в рейтинге занимает квартира площадью 13 кв. м. Ее можно арендовать за 21 тыс. руб. в месяц. Жилье располагается в районе Соколиная Гора. Здесь тоже есть вся необходимая мебель и техника.
Почетное третье место занимает квартира площадью 14 кв. м за 30 тыс. руб. в месяц. Она находится в районе Хорошево-Мневники на пятом этаже пятиэтажного дома. Здесь недавно был сделан ремонт. Есть вся необходимая мебель и техника.
На четвертой строчке — студия площадью 15 "квадратов" по цене 30 тыс. руб. в месяц в районе Текстильщики, говорится в пресс-релизе.
На пятом месте — квартира-студия площадью 16 кв. м, которая также расположена в районе Текстильщики.
Фото: mirkvartir.ru
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