Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Эксперты нашли рекордно маленькие квартиры в Москве под аренду﻿

Недвижимость print

Площадь самой маленькой квартиры, которая сдается в аренду в Москве, составляет 11 кв. м, говорится в исследовании компании "Миэль-Аренда". Такая квартира сдается за 25 тыс. руб. в месяц.


Эксперты отмечают рост спроса на аренду квартир / Новости от 09.10.2018 14:07

Рекордно маленькая по своей площади квартира расположена на первом этаже девятиэтажки в районе Чертаново. В квартире выполнен ремонт. Есть вся необходимая техника и мебель.

Второе место в рейтинге занимает квартира площадью 13 кв. м. Ее можно арендовать за 21 тыс. руб. в месяц. Жилье располагается в районе Соколиная Гора. Здесь тоже есть вся необходимая мебель и техника.

Почетное третье место занимает квартира площадью 14 кв. м за 30 тыс. руб. в месяц. Она находится в районе Хорошево-Мневники на пятом этаже пятиэтажного дома. Здесь недавно был сделан ремонт. Есть вся необходимая мебель и техника.

На четвертой строчке — студия площадью 15 "квадратов" по цене 30 тыс. руб. в месяц в районе Текстильщики, говорится в пресс-релизе.

На пятом месте — квартира-студия площадью 16 кв. м, которая также расположена в районе Текстильщики. 

Фото: mirkvartir.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми) 

Предельно низкая аренда квартир в Москве составила 20 тысяч рублей в месяц﻿

Максимальная аренда элитного жилья подешевела до 550 тыс. рублей в месяц﻿

Аренда или покупка: что лучше? ﻿ 

Посуточная аренда в городах России втрое выгоднее долгосрочной﻿﻿ 

Темы жилье аренда площадь недвижимость квартира купить квартира в москве
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Грузии
Коммунисты Грузии: дипотношения с Россией надо восстанавливать немедленно
Мир. Новости мира
Ассанжа с WikiLeaks сначала использовали, а потом жестоко предали - эксперт
Как отстоять права
Правоприменительную практику в отношении наркоманов нужно пересматривать - депутат Госдумы
Новости Все >
Глава Дагестана, находясь в московской больнице, продолжает работать
Эксперты нашли рекордно маленькие квартиры в Москве под аренду﻿
Легендарный футболист Тотти ушел из "Ромы"
Американские ученые создали алгоритм для выявления алкоголиков по фотографии
"СР" планирует выдвинуть экс-помощницу Венедиктова на выборы в Мосгордуму
МАК: быстрому распространению огня в SSJ-100 послужила открытая дверь салона
Дзюба и вратарь женской сборной России пробили друг другу пенальти
В "ЕР" изучают вопрос об упрощении процедуры отставки глав муниципалитетов
Работники предпенсионного возраста смогут отдохнуть в санаториях за счет предприятий
Археологи из Ирландии раскопали ранее неизвестный науке памятник
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"

Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.

СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Православие
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Общество
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России

"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России

"Проблема Чемодановки" расходится по России
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Общество
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Экономика
Банк России может создать собственную криптовалюту - Набиуллина
Евросоюз
Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"
Политика. Новости и аналитика
Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов

Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.

Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Шоу-бизнес
Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
Современная Россия имеет форму Чемодановки
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Косачев: конфликт Трампа с американскими СМИ на самом деле нечто большее
Памятник освободителям в Риге под угрозой сноса
Над зданием муниципалитета в Швеции подняли флаг СССР
На прямую линию с Путиным поступило уже более 700 тысяч вопросов
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Депутат Госдумы раскритиковала предложение изменить критерии бедности
Помощник США по нацбезопасности обвинил Мадуро в заключении сделки с Москвой на $209 млн
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Песков: Путину доложили о конфликте в Чемодановке
СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"
Минтруд: каждый пятый пенсионер в России продолжает работать
Губернатор предложить установить на въезде в Екатеринбург табличку "Город храбрых"
Легкоатлет Шубенков выиграл забег, упав на финише
Легкоатлет Шубенков выиграл забег, упав на финише
Бедных и ленивых россиян хотят лишить господдержки
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ