Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В районе вулканов Камчатки возведут Туркластер﻿

Недвижимость print

Туркластер стоимостью почти 40 млрд рублей планируется построить на Камчатке, информирует Интерфакс.


Камчатка: выходим в открытый океан

Группа "Интеррос" Владимира Потанина и структуры председателя совета директоров группы компаний "Агранта" Сергея Бачина зарегистрировали компанию "Парк "Три вулкана". Компания создана специально для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке.

Сообщается, что туристический кластер планируется развивать в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый. С выходом в Вилючинскую бухту.

Стоимость проекта оценивается ориентировочно в 39,2 млрд рублей. Инвесторы готовы вложить в курорт 15 млрд рублей. Эти средства будут направлены на создание экологических маршрутов и строительство туристической инфраструктуры.

Уточняется, что в районе сопки Горячей планируется строительство курорта с тысячей гостиничных номеров. Также будут обустроены 17 км горнолыжных трасс и построены канатные дороги.

Канатные дороги в экскурсионном режиме круглый год будут доступны всем посетителям парка "Три вулкана".

В общей сложности проект парка включает в себя 12 различных объектов. Из них основной — геопарк "Вулкан Мутновский".

Отмечается, что парк станет презентацией туристического потенциала Камчатки. Туристы смогут получить опыт, аналогичный посещению Исландии и парка Йеллоустоун. При этом Камчатка предлагает куда большее природное разнообразие.

Фото: minvr.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Жителям Камчатки понизят тарифы за горячую воду и отопление﻿

Москва, Петербург и Камчатка лидируют по уровню цен на ЖКУ

Институт управдомов возродят для оптимизации расходов на ЖКХ

Диспетчерские службы ЖКХ переведут на аварийный стандарт﻿

Темы регион камчатка гостиница туркластер недвижимость область район строительство
Обсудить
Актуальная аналитика
Кошки
Как разные музыкальные жанры влияют на кошек
Политика. Новости и аналитика
Современная Россия имеет форму Чемодановки
Православие
Хула на Духа - самый непростительный грех
Новости Все >
В МИД РФ заподозрили США в намерении возобновить ядерные испытания
Курская область возглавила рейтинг регионов с наибольшей распространенностью рака
Актер Андрей Соколов официально выдвинулся кандидатом в депутаты Мосгордумы
"Анжи" подпал заявку на участие в ПФЛ
Минтруд: каждый пятый пенсионер в России продолжает работать
Школьник из Астрахани получил 0 баллов за ЕГЭ из-за гелевой ручки
В Сосновском муниципальном округе Петербурга назначили выборы, но в известность никого не поставили - ЦИК
Футбольный клуб "Сибирь" официально прекратил свое существование
Испанка после расставания откусила язык своему молодому человеку
В районе вулканов Камчатки возведут Туркластер﻿
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"

Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.

СМИ: Си Цзиньпин анонсировал создание "азиатского НАТО"
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Православие
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Общество
Следователи обнародуют новую информацию о крушении MH17 в Донбассе 19 июня
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России

"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России

"Проблема Чемодановки" расходится по России
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Общество
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Экономика
Банк России может создать собственную криптовалюту - Набиуллина
Евросоюз
Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"
Политика. Новости и аналитика
Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов

Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.

Минюст готовит законопроект об изъятии у чиновников не только имущества, но и средств со счетов
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Происшествия
"Проблема Чемодановки" расходится по России
Шоу-бизнес
Певица Вика Цыганова может стать депутатом ГД
Полезно знать
Драмы науки: Смерть академика Легасова
Рустем Сафронов "Ястреб" Болтон натравливает Трампа на Иран Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
ВЦИОМ отметил снижение рейтинга Путина и по новой методике
Депутат Госдумы раскритиковала предложение изменить критерии бедности
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
ВЦИОМ отметил снижение рейтинга Путина и по новой методике
Современная Россия имеет форму Чемодановки
VIP-россияне заказывают бункеры на случай бунтов и войны
Депутаты Чехии предложили объявить 21 августа "Днем памяти жертв вторжения"
Современная Россия имеет форму Чемодановки
В ДНР считают, что ВСУ в скором времени начнут обстреливать свои же позиции
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Губернатор предложить установить на въезде в Екатеринбург табличку "Город храбрых"
Зеленский записал авиаконструктора Сикорского в украинцы
Чем опасно "дело Ивана Голунова"
Бедных и ленивых россиян хотят лишить господдержки
ВЦИОМ отметил снижение рейтинга Путина и по новой методике
Зюганов: Нужно срочно менять губительный для страны курс
Косово: три пути к праву на существование
Страшное горе: как молиться за самоубийц?
Современная Россия имеет форму Чемодановки
СМИ: банки начали требовать от россиян сведения о происхождении денег на счете
Чем отличаются присяги при натурализации в России и других странах
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ