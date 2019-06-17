В районе вулканов Камчатки возведут Туркластер﻿

Туркластер стоимостью почти 40 млрд рублей планируется построить на Камчатке, информирует Интерфакс.



Камчатка: выходим в открытый океан

Группа "Интеррос" Владимира Потанина и структуры председателя совета директоров группы компаний "Агранта" Сергея Бачина зарегистрировали компанию "Парк "Три вулкана". Компания создана специально для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке.

Сообщается, что туристический кластер планируется развивать в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый. С выходом в Вилючинскую бухту.

Стоимость проекта оценивается ориентировочно в 39,2 млрд рублей. Инвесторы готовы вложить в курорт 15 млрд рублей. Эти средства будут направлены на создание экологических маршрутов и строительство туристической инфраструктуры.

Уточняется, что в районе сопки Горячей планируется строительство курорта с тысячей гостиничных номеров. Также будут обустроены 17 км горнолыжных трасс и построены канатные дороги.

Канатные дороги в экскурсионном режиме круглый год будут доступны всем посетителям парка "Три вулкана".

В общей сложности проект парка включает в себя 12 различных объектов. Из них основной — геопарк "Вулкан Мутновский".

Отмечается, что парк станет презентацией туристического потенциала Камчатки. Туристы смогут получить опыт, аналогичный посещению Исландии и парка Йеллоустоун. При этом Камчатка предлагает куда большее природное разнообразие.

Фото: minvr.ru

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