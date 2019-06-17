Храм МЧС возведут на западе Москвы к концу 2020 года

Храм в честь Смоленской иконы Божией Матери, который станет главной святыней спасателей, достроят в столичном районе Фили-Давыдково к концу будущего года, информирует Интерфакс.



Новый храм появится на западе Москвы / Новости от 15.06.2019 14:54

По словам куратора программы строительства православных храмов в Москве Владимира Ресина, этот храм станет главной святыней спасателей. МЧС берет над ним шефство.

Решено завершить все работы и освятить комплекс к концу будущего года, к 27 декабря, когда МЧС отмечает свое тридцатилетие. "Под это задание и ориентируется вся последующая работа", — отметил Владимир Ресин.

Сообщается, что двухъярусный однокупольный храм с шатровым завершением и колокольней возводится в стиле Владимирской школы православного зодчества в районе Фили-Давыдково. Главный, верхний храм рассчитан на 500 прихожан. Нижний будет вмещать более 300 человек.

Сейчас практически завершена монолитная конструкция храма, ведутся работы по утеплению стен и наружной кирпичной кладке. Работы планируется закончить до конца лета.

Фото: zapadvikar. ru

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