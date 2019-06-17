Храм в честь Смоленской иконы Божией Матери, который станет главной святыней спасателей, достроят в столичном районе Фили-Давыдково к концу будущего года, информирует Интерфакс.
По словам куратора программы строительства православных храмов в Москве Владимира Ресина, этот храм станет главной святыней спасателей. МЧС берет над ним шефство.
Решено завершить все работы и освятить комплекс к концу будущего года, к 27 декабря, когда МЧС отмечает свое тридцатилетие. "Под это задание и ориентируется вся последующая работа", — отметил Владимир Ресин.
Сообщается, что двухъярусный однокупольный храм с шатровым завершением и колокольней возводится в стиле Владимирской школы православного зодчества в районе Фили-Давыдково. Главный, верхний храм рассчитан на 500 прихожан. Нижний будет вмещать более 300 человек.
Сейчас практически завершена монолитная конструкция храма, ведутся работы по утеплению стен и наружной кирпичной кладке. Работы планируется закончить до конца лета.
Фото: zapadvikar. ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Новый храм возведут в Южном Бутове
Аренда квартир с видом на Кремль доходит до 2 млн рублей в месяц
Напротив Кремля похитили кабель правительственной связи
Похитители кабеля правительственной связи у Кремля пойманы с поличным
Си Цзиньпин призвал лидеров азиатских стран создать новую конструкцию безопасности в Азии, чтобы повысить обороноспособность региона.
"Чемодановка - вокзал - Москва", - кричали, наверное, сегодня на всепоселенском сходе, на который с испугу приехал аж целый губернатор Иван Белозерцев, полковник и целый член президиума Госсовета России
Минюст разрабатывает законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.