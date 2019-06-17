Поместье XIV века выставили на продажу в Каталонии﻿

В пригороде Барселоны на аукционе продадут особняк 1320 года постройки, передает РБК. Торги состоятся 18 июня. Начальная стоимость поместья составляет €12,5 млн.



Испания: Искусство и культура в Испании. Телеканал ТВТУР. 15.06.2019 07:14

Сообщается, что владельцы старинной виллы родом из России. Недавно они сделали ремонт, при этом сохранив исторический облик поместья.

Известно, что площадь главного дома 2,3 тыс. "квадратов". В доме пять спален, шесть санузлов, три гостиные, библиотека, винный погреб с дегустационным залом. А также обеденная зона для приема гостей, кухня, спортзал и массажный кабинет.

Отмечается, что в здании множество каменных арок и тяжелые деревянные двери. В доме старинная мебель, а также скульптуры, православные иконы и картины общей стоимостью €1 млн.

Помимо этого, на территории особняка три гостевых дома. В каждом из них по одному санузлу, кухне и спальне. Здесь также есть теннисный корт, открытый бассейн, несколько зон отдыха и восемь парковочных мест.

Фото: svoiludi.ru

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