Строители начали возведение моста через Сетунь на дублере Кутузовского проспекта

Начался монтаж железобетонных балок моста через реку Сетунь на Южном дублере Кутузовского проспекта, передает портал столичной мэрии. Стартовали работы на всех ключевых сооружениях первого и второго этапов сооружения моста.



Северный дублер Кутузовского проспекта достроят...

Уточняется, что общая длина моста в пределах переходных плит составляет 50,66 метра. Ширина позволяет оборудовать по 3 полосы движения в каждом направлении, полосы для съездов, а также полосы безопасности шириной 1,5 метра.

Как сообщалось ранее, возведение Южного дублера Кутузовского проспекта предполагает строительство около 15,84 километра дорог. В том числе 8,45 километра основного хода дублера, 6,6 километра съездов и путепроводов и 79 километров прилегающих улиц.

Помимо этого, планируется возвести 12 искусственных сооружений и три путепровода. Включая путепровод через пути Киевского направления МЖД, два моста через реку Сетунь и 7 эстакад.

Как сообщалось ранее, строительство первого участка южного дублера Кутузовского проспекта от Минской улицы до Аминьевского шоссе планируется завершить в 2019 году.

Фото: dorinfo.ru

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