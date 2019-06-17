Начался монтаж железобетонных балок моста через реку Сетунь на Южном дублере Кутузовского проспекта, передает портал столичной мэрии. Стартовали работы на всех ключевых сооружениях первого и второго этапов сооружения моста.
Уточняется, что общая длина моста в пределах переходных плит составляет 50,66 метра. Ширина позволяет оборудовать по 3 полосы движения в каждом направлении, полосы для съездов, а также полосы безопасности шириной 1,5 метра.
Как сообщалось ранее, возведение Южного дублера Кутузовского проспекта предполагает строительство около 15,84 километра дорог. В том числе 8,45 километра основного хода дублера, 6,6 километра съездов и путепроводов и 79 километров прилегающих улиц.
Помимо этого, планируется возвести 12 искусственных сооружений и три путепровода. Включая путепровод через пути Киевского направления МЖД, два моста через реку Сетунь и 7 эстакад.
Как сообщалось ранее, строительство первого участка южного дублера Кутузовского проспекта от Минской улицы до Аминьевского шоссе планируется завершить в 2019 году.
Фото: dorinfo.ru
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